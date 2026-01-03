Wanda Nara se mostró haciendo un ritual tras las fotos de la China Suárez con collar místico

china suarez collar El collar místico de la China Suárez.

Ahora, Wanda Nara fue por más desde su casa en Punta del Este donde se mostró haciendo el ritual del fuego junto a sus hijos combinando distintas tradiciones. Por un lado, el fuego en la playa simboliza dejar atrás lo viejo y renovar energías para el nuevo ciclo que comienza. Por otro, el acto de quemar objetos o papeles con deseos escritos es una costumbre asociada a la esperanza de que esos anhelos se concreten.

Wanda Nara confirmó su amor por Martín Migueles

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una catarata de fotos despidiendo el 2025 y confirmando cómo sigue su vínculo con Martín Migueles.

Luego de que Claudia Ciardone revelara que el empresario le mandó mensajes y en medio de fuertes rumores sobre las intenciones de Migueles con varias famosas, Wanda Nara se mostró junto a su novio en el último día del año.

Desde Punta del Este donde viajó de vacaciones junto a todos sus hijos, Wanda Nara desmintió las versiones de separación posando junto Migueles escribiendo "amor verdadero".

Además, Wanda Nara subió una foto de su espectacular mansión escribiendo un texto donde hace referencia a Migueles sin poner su nombre. "Les deseo a todos un feliz fin de año rodeados de amor, de los únicos valores de la vida: la familia. Esta casa era mi sueño y la compré sola para que mis hijos tengan un lugar donde venir cada año de sus vidas a coleccionar recuerdos inolvidables. La casa es increíble, pero sin todos adentro no sería nada. Mamá, papá, mis 5 hijos y mi amor hacen que sea el mejor fin de año. Así lo despido y así lo empiezo, con mis amores verdaderos”, escribió dando a entender que arrancará el 2026 junto al ex socio de Piccirillo.