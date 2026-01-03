Días atrás se viralizaron fotos de la China Suárez luciendo un collar místico, y Wanda Nara no se quedó de brazos cruzados como demostró con sus últimas postales.
Wanda Nara se mostró haciendo un ritual tras las fotos de la China Suárez con collar místico
Explosión en las redes sociales por las últimas fotos de Wanda Nara en Punta del Este haciendo un ritual. Los detalles
Según trascendió, la China Suárez comenzó a usar un dije de turmalina negra una reconocida piedra a la que se le atribuyen facultades para neutralizar ondas electromagnéticas, proteger contra la envidia, purificar el aura y equilibrar el chakra raíz, entre otras cosas.
Además no pasó desapercibido para los seguidores que la China comenzó a usar este poderoso collar luego de que Wanda Nara reposteara un video burlándose de las compras de la actriz en Navidad así como también de Mauro Icardi.
Ahora, Wanda Nara fue por más desde su casa en Punta del Este donde se mostró haciendo el ritual del fuego junto a sus hijos combinando distintas tradiciones. Por un lado, el fuego en la playa simboliza dejar atrás lo viejo y renovar energías para el nuevo ciclo que comienza. Por otro, el acto de quemar objetos o papeles con deseos escritos es una costumbre asociada a la esperanza de que esos anhelos se concreten.
Wanda Nara confirmó su amor por Martín Migueles
Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una catarata de fotos despidiendo el 2025 y confirmando cómo sigue su vínculo con Martín Migueles.
Luego de que Claudia Ciardone revelara que el empresario le mandó mensajes y en medio de fuertes rumores sobre las intenciones de Migueles con varias famosas, Wanda Nara se mostró junto a su novio en el último día del año.
Desde Punta del Este donde viajó de vacaciones junto a todos sus hijos, Wanda Nara desmintió las versiones de separación posando junto Migueles escribiendo "amor verdadero".
Además, Wanda Nara subió una foto de su espectacular mansión escribiendo un texto donde hace referencia a Migueles sin poner su nombre. "Les deseo a todos un feliz fin de año rodeados de amor, de los únicos valores de la vida: la familia. Esta casa era mi sueño y la compré sola para que mis hijos tengan un lugar donde venir cada año de sus vidas a coleccionar recuerdos inolvidables. La casa es increíble, pero sin todos adentro no sería nada. Mamá, papá, mis 5 hijos y mi amor hacen que sea el mejor fin de año. Así lo despido y así lo empiezo, con mis amores verdaderos”, escribió dando a entender que arrancará el 2026 junto al ex socio de Piccirillo.