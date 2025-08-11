wanda nara look hijas Wanda Nara salió vestida por sus hijas y causó sensación: "Un palito...".

"Es una cartera muy palito de la selva", insisten divertidas para el atuendo que, según Wanda Nara explicó, lució para una visita de domingo al supermercado.

El mensaje oculto de Wanda Nara para Mauro Icardi y la China Suárez en su aviso de maní

Luego de las burlas, comentarios y comparaciones que recibió Mauro Icardi luego de la viralización de su video íntimo, Wanda Nara protagonizó la nueva campaña de Maní King y explotó las redes. "Orgullosamente manisera", dice a cámara mientras come maní. "Cuando algo me gusta, me la juego. Soy fan de Maní King desde siempre. Y ahora, oficialmente", agregó.

En medio de todas las repercusiones que generó su publicidad y el llamativo silencio de Mauro Icardi y la China Suárez, salió a la luz una indirecta encubierta de Wanda hacia Mauro.

wanda nara indirecta mauro icardi publicidad mani

Según publicó Fede Flowers en su cuenta de Instagram, para la publicidad Wanda Nara lució la misma camisa blanca que eligió Mauro Icardi en las últimas fotos que se sacó con la China Suárez en Estambul.

Mauro Icardi cuestionó el estado cognitivo de Wanda Nara y explotó todo: "Jamás consumí ..."

Se abrió un nuevo capítulo en la guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara luego de que el futbolista presentara una demanda cuestionando el estado cognitivo de Wanda.

Según mostraron en el escrito las abogadas de Mauro Icardi advierten que él está preocupado "por el dudoso estado cognitivo en el que se muestra la señora Nara en sus redes", dando a entender que no confía en su capacidad para cuidad a sus hijas, entre otras cosas.

Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara salió con los tapones de punta como nunca antes, defendiéndose con un feroz posteo en su cuenta de Instagram. "Tenés que ser muy hijo de pu**, sabiendo que la mamá de tus hijas tiene leucemia y está constantemente controlada y medicada, querer instalar que pueda haber consumido alguna sustancia", escribió.