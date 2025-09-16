Wanda Nara reveló qué le aconsejó a la novia de su hijo y causó polémica: "Para que dure más"

wanda valentino novia Wanda Nara contó las recomendacionesque le da a la novia de su hijo Valentino.

Como si no fuera suficiente, Wanda fue por más y reveló los filosos consejos que le da a su nuera. "Y yo a veces le enseño a ghostear a Valentino. Claro. Para que dure más la relación y no le esté tanto encima", dijo generando polémica.

"Busquemos un varón", el pedido de Mauro Icardi a Wanda Nara el día que lo dejó

En el recorte, Wanda Nara incluso reveló cómo fue su última charla con Mauro Icardi antes de su ruptura final y el pedido que le hizo el futbolista.

wanda nara grego Wanda Nara reveló qué le pidió Mauro Icardi el día que lo dejó.

“El día que llamo al 911, y pasa todo lo que pasa con el turco, con Mauro, vamos a decirlo, me decía ‘busquemos el varón’”, cuenta Wanda Nara sobre el deseo de Icardi de ampliar la familia.

Wanda Nara se mostró al natural y causó furor

Wanda Nara y su nuevo novio Martín Migueles viajaron a Punta del Este para vivir una mini luna de miel haciendo oficial su romance.

Como siempre hace en sus viajes, Wanda Nara no ha parado de subir videos y fotos mostrando cada segundo de su estadía, incluso su amanecer. Wanda sorprendió a sus seguidores con una grabación en la que se grabó recién salida de la ducha, sin maquillaje y al natural provocando toda una ola de reacciones.

WANDA NARA VIDEO SIN MAQUILLAJE El video de Wanda Nara al natural que se hizo viral.

Además, Wanda Nara despertó fuertes rumores de embarazo. La rubia subió una imagen para presumir la vista al mar que tiene su casa en Punta del Este y entre los objetos de su mesa dejó ver una caja de test de embarazo.

Fue Juariu la primera en notar su publicación. "Eso que está marcando ahí, que es una caja bordó, ¡es un test de embarazo! Se ve al pasar", dijo en Cortá por Lozano al analizar la imagen. Minutos despúes Wanda Nara eliminó la postal de su cuenta de Instagram.