Wanda Nara reveló el único motivo por el que sigue con Mauro Icardi

El chimentero lanzó en medio de la emisión de "Los Ángeles de la Mañana" de este viernes: "Esta mañana, 6.36 de acá, me mandó: ‘Este es mi número y me manda una imagen de su mate para empezar a charlar. Me confirmó que en diciembre viene a la Argentina y que va a hacer la entrevista con Susana".

Pero Ángel no quiso dar el motivo por el que Wanda seguiría con su marido (el mismo Icardi, quien le fue infiel con la China Suárez y le juró que no había pasado nada). De Brito prosiguió: "Está por grabar el especial con Susana, serán tres días del 19 al 23".

Wanda-Nara.jpg

Cuando llegó el momento más esperado del audio, lo cortó: " ‘No sé qué voy a decir, tengo hijos grandes que sufrieron mucho y si estoy con Mauro es porque... Y lo dejamos para otro programa". Furiosas sus panelistas pidieron que terminara la frase pero el conductor se negó.

"Hablamos de Mauro, de la China, de los otros jugadores que habrían recibido llamados y me confirmó un nombre. También me confirmó su charla con la China Suárez", cerró De Brito el tema, pero ni cerca estuvo de querer completar la frase que tanto misterio sembró. ¡Dame al más dramático!

Más allá de que primó el misterio, allegados a Wanda y Mauro Icardi sostienen que Wanda hace durar el matrimonio por una serie de compromisos de toda índole que se verían afectados por el posible divorcio: contratos con sponsors de ambos, el futuro deportivo de Icardi (al cual está atada la situación de Wanda, que lo representa) y lo difícil que sería para Wanda aceptar el fracaso del matrimonio.

Dentro de lo personal, las hijas de ambos, Francesca e Isabella jugarían un rol fundamental: las dos -como es normal- se verían muy afectadas si sus padres deben vivir en ciudades o países distintos. Hasta no definir cómo harían para evitarle problemas a las nenas, el matrimonio seguirá en pie.

Justamente un posteo de este domingo afirma que vuelven juntos a Francia porque los esperan "las cinco personitas más importantes" de sus vidas.