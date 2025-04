Wanda Nara sin filtros sobre el escándalo de Lizy Tagliani: "En los pasillos te enterás todo"

Aprovechando el motivo de su visita al canal, Guatti redobló la apuesta y le consultó a Wanda Nara por cómo se está manejando la situación en Telefé. “Ahora tengo una reunión de trabajo por lo mío, por mis proyectos con el canal y supongo que me voy a enterar. Viste que en los pasillos te enterás todo”, cerró Wanda.

Ángel de Brito confirmó el grave estado de L-Gante y la desesperación de Wanda Nara

El fin de semana las redes sociales estallaron con un escandaloso video de L-Gante agarrándose a las piñas con su manager y mejor amigo Maxi el Brother.

Tras la viralización del impactante video, Ángel de Brito habló del difícil presente de L-Gante y reveló el drama que está atravesando su romance con Wanda Nara.

El tema no es la pelea, es más de fondo es cómo es la relación de LGante con su representante, ¿es tan millonario cómo se cree?, arrancó Ángel de Brito sobre los problemas económicos que estarían atravesando el cantante y su manager.

Además, el conductor habló del problema de adicciones de L-Gante. "Su otro problema son las adicciones. No está pasando un buen momento por eso separó de Wanda Nara. Ella lo adora, lo ama pero no puede convivir con ese mundo porque ella tiene otra realidad y no sabe como lidiar con ese tema y todo lo que lo rodea", explicó Ángel sobre la crisis que atraviesa la pareja.