Wanda Nara fue una de las figuras invitadas al show de Martín Cirio y causó sensación en el Movistar Arena hablando de su vida como nunca antes, con filosas referencias a la China Suárez y Mauro Icardi.
Wanda Nara confesó su plan para vengarse de Mauro Icardi: "Para que se quiera matar"
Sin pelos en la lengua, se filtró un video de Wanda Nara hablando de sus ex y causó enorme revuelo. Todos los detalles
Sin guardarse nada, Wanda Nara fue por todo y respondió todas las preguntas de Cirio. "¿No hay vuelta atrás con un ex, che?", le preguntó el streamer. "No, y tenés que mejorar cada vez para que se quiera matar", dijo la rubia redoblando la apuesta.
"Hoy me escribió un ex", siguió Wanda Nara redoblando la apuesta. "¿Un ex de hace cuanto" le preguntó Cirio. "Uno bien cercano", dijo sin revelar su identidad pero apuntando a Mauro Icardi.
"Se ve que no lo había bloqueado bien del todo. Lo volví a... lo bloquee", agregó Wanda Nara filosa a horas del reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi.
El papelón de Wanda Nara en Rusia
Wanda Nara no para de mostrar su buena relación con Maxi López, ahora con una entrevista juntos en Fernet con Grego donde hablaron de su romance, su presente y hasta revelaron datos desconocidos de sus años viviendo en Rusia, sacando todos los trapitos al sol.
Divertido, Maxi lópez recordó cómo fue la llegada de Wanda Nara al país. “¿Te acordás cuándo llegaste a Rusia? Zapatillas y valija rota. Me pregunté de dónde vino, vino de Kabul. Yo la recibí con flores, y ella era de Kabul... adentro", arrancó.
"Empezamos a recorrer un par de locales porque tenía una princesa cascoteada en ese momento. ¡Mirá ahora!“, disparó picantísimo", siguió divertido ante la mirada de Wanda Nara.
A pesar de su buen vínculo actual, en Intrusos recordaron las razones de su separación leyendo parte de un mail que escribió Wanda Nara enumerando las constantes infidelidades de Maxi López.Wanda Nara y Maxi López juntos en una entrevista.
"Como cuando con mi mamá te encontré con prostitutas en el departamento de tu representante Darío Bombini y están de testigos todos tus amigos que estaban ahí con vos", escribe Wanda entre otras imapctantes acusaciones.