Wanda Nara confesó que Mauro Icardi amenazó a sus hijas con su peor miedo

Además, Wanda Nara habló de los pasos que habría que seguir para que le entregue sus hijas a Mauro Icardi. “Antes hay que firmar un régimen de visitas. Él se niega a todo porque solo se las quiere llevar del país. En Milán presentó que quiere que yo no trabaje y viva de él, con las nenas en Turquía y donde él vaya”, respondió Wanda.

Mauro Icardi liquidó a Wanda Nara tras la denuncia: "La misma que me denunció y apareció en mi casa como si nada"

En LAM confirmaron que el Colegio Lincoln hizo una presentación contra Mauro Icardi por violencia contra uno de los hijos de Wanda Nara y Maxi Lopez.

Ahora, Mauro Icardi rompió el silencio con un impactante descargo en su cuenta de Instagram donde expuso a Wanda Nara como nunca antes.

“No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes (porque los crié y me dicen ‘papá’, palabras textuales). ¿Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada? Mmm raro, ¿no?”, comenzó diciendo Icardi en un extenso posteo que subió a Instagram Stories.

“¿La misma que incumplió cada resolución de un juez y un defensor de menores, pero como no le convenía, quiere cambiar de jurisdicción como ya cambió tres veces de abogados? Qué buena estrategia, o que mal asesorada diría yo. Igual, vamos probando a ver, ¿quién nos hace el favor?”, agregó.

Y siguió: “¿La misma que quería el divorcio y cuando presenté el divorcio enloqueció publicando chats antiguos para desorientar y hacer creer públicamente otra realidad? Mmm, raro… La misma que me prohibió con denuncias publicar fotos de mis hijas en mis redes sociales por despecho, envidia y celos hacia mi nueva pareja, pero claramente en sus ‘leyes’ reina el ‘haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago’. Mmm, raro también, ¿verdad?”