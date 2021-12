Wanda Nara confesó que fue ella quien llamó a la China Suárez y fue letal: "No fui muy educada, le dije ..."

wanda susana 3.jpg

"Esto no fue caso aislado, está ya pasó otra veces con otros matrimonios”, dijo Wanda filosa.

Lejos de guardarse detalles, Wanda reveló detalles de su conversación con la China Suárez y aseguró que no fue muy educada al hablar con la amante de su marido.

ENTREVISTA PICANTE Y PASEOS CON SUSANA POR PARÍS

“No sé si estuve tan educada, no no estuve tan educada”, dijo Wanda sobre la charla con la China.

“Creo que la libertad tuya, de ser libre termina cuando estás lastimada a otra familia. Porque también hay mujercitas chiquititas que son las hijas de mi marido”, sumó sobre el accionar de la China.

Entonces, Wanda hizo un fuerte análisis: “Por algo las cosas pasaron también, de esto que pasó, como tenían que pasar o hubo un dios, o Mauro realmente quería estar conmigo y tuvo un hubo un dios de su lado, podría haber sido peor”.

wanda susana 4.webp

En esta segunda parte, Susana y Wanda no solo conversaron sin tapujos sino que recorrieron las calles de París, hicieron compras, pasearon en Lamborgini y hasta compartieron divertidos momentos con los hijos de Wanda Nara, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

ZAIRA DEFENDIÓ A WANDA

Horas antes, Zaira Nara confesó que se reunió personalmente con la China Suárez, defendió a su hermana y Wanda Nara le agradeció sus palabras con un mensaje en Instagram. La conductora reveló que decidió reunirse con la actriz para aclarar los tantos luego de que saliera a la luz el encuentro de la China con Mauro Icardi en un lujoso hotel de Paris.

La hermana de Wanda Nara dio detalles de su encuentro y sorprendió al equipo de Flor de Equipo con sus declaraciones.

“Mis amigas me dicen que no entienden. Luli Fernández me dice que tengo sangre de pato, que no entiendo cómo no soy más efusiva. Yo voy a la fuente directa. Pasó esto y yo llamé a la China y me junté con ella. No lo sabía nadie”, comenzó diciendo Zaira Nara.

zaira china 2.jpg

"Hay cosas que a mí no me pueden quedar como dudas. Yo soy una persona adulta y determinadas cuestiones se resuelven cara a cara. No por ‘me dijo, le dijo’, hablale al otro. Yo sabía que me iba a atender y ella sabía que yo le iba a hablar bien”, aseguró.

“Yo no soy la amiga. Capaz que soy más amiga que vos, Marcelo, pero ella era muy amiga de mis amigas. Yo no le contaba mis intimidades”, explicó sobre su verdadera relación con la China.

“Tenemos mucha gente en común. Yo no quería cruzármela en un evento y darle vuelta la cara. No me pasa con nadie. Yo soy una persona que no tengo enemigos y no me gusta llevarme mal con la gente. Obviamente si mi hermana tiene una enemiga, decanta que va a tener que ser enemiga mía”, siguió picante haciendo referencia a la enemistad declarada entre Wanda y la China.

Zaira explicó que fue a verla hasta su casa para sacarse dudas sobre lo sucedido y confesó que no tendría problemas de trabajar con ella en algún evento o campaña.