Viviana Canosa volvió a explotar: "No me ensucien, o ¿están nerviosos?".

Además, Viviana Canosa fue letal con quiénes cuestionaron su accionar. "No me ensucien más, o es que están nerviosos?", lanzó picante.

El descargo de VIviana Canosa tras su reunión con Adrián Suar

El viernes por la tarde, Viviana Canosa pidió perdón a las autoridades de el trece. "Le quiero agradecer al Chueco Suar sus palabras, sus comprensión y su amorosidad y su respeto hacia mi persona. Siempre tengo charlas muy lindas con él, a veces muy duras", comenzó diciendo. Él me contrató y yo vine a trabajar con él y para él. Chueco, gracias por todo. Hoy es la última vez que voy a hablar de esto y después lo voy a hablar en la Justicia. Desde ayer la que tiene a la policía en la puerta de su casa soy yo", arrojó Canosa en su programa del viernes.

"Yo hoy termino con esta exposición y voy a seguirlo en la Justicia. Ustedes sigan defendiéndose entre ustedes, no cuenten conmigo. Sean ustedes los cómplices. Digan la verdad que a ustedes le conviene. Yo tengo la conciencia tranquila", remarcó.

viviana canosa adrian suar.png

"No deja de impresionarme el nivel de arrugue que tienen todos… Es mi último descargo, me cansé de verme en la tele en cadena nacional. Prefieren callar a que se sepa la verdad. Eso se llama complicidad", sentenció y agregó que no se referirá más al tema como le aseguró a Adrián Suar. "Le di mi palabra de honor".