Viviana Canosa liquidó a Pablo Duggan: "Escondería a mis hijos de vos"

"Lo que hace es una chantada", dijo el conductor de Duro de Domar. "Si tiene información de la causa Loan se la tiene que llevar a la jueza", agregó.

Lejos de dejarlo pasar, Viviana Canosa recogió el guante y lo fulminó. "No te invitaría a comer a mi casa, escondería a mis sobrinos y a los pibes de la familia. A mis hijos, al cuidado de Duggan, no los dejo ni en pedo', expresó refiriéndose a la declaración del periodista que dijo que'si un chico no se siente abusado, no hubo abuso'.