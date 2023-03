►TE PUEDE INTERESAR: Jean ajustadito y panza al aire, el tremendo look de Alejandra Maglietti para el show de Joaquín Sabina

La top apostó por una de las tendencias que desde hace años se ha converido en un infaltable del guardarropa y lo combinó con shorts tiro bajo y botas negras altas logrando un outfit que no pasó desapercibido.

nati jota body cavado.jpg Nati Jota se puso un body ultra cavado y la foto es dinamita.

"Quise poner la hora para comunicar algo. No es ni tarde ni temprano, quizás salgo quizás vuelvo pero no informa demasiado ni sería interesante, solo dio pie a este reflexión que seguramente no cambie tu vida", escribió junto a la storie haciendo una reflexión auqnue lo cierto es que fue su atuendo el que se robó toda la atención.

El álbum "beboteo" de Nati Jota

Nati Jota causando sensación con su último álbum de fotos. La rubia que causó toda una revolución con su viaje a la Antártida hizo una selección de imágenes y arrasó con sus looks.

En el posteo puede verse a la top posando súper sexy desde un ascensor aunque fue la última postal de su publicación la que llamó la atención de sus seguidores.

nati jota beboteando 1.jpg

Desde el baño de un boliche, Nati Jota aprovechó para mostrar su atuendo y se sumó a la tendencia furor de dejar la ropa interior a la vista.

En esta oportunidad, Nati eligió llevarla con un culotte que sobresalía de su mini súper corta. La combinó con un crop top negro, botitas y gorrito piluso súper canchero.

nati jota mini cinturon culotte 1.jpg En mini cinturón y mostrando el culotte, Nati Jota reventó el finde y la foto es letal.

Nati Jota prendió fuego la tribuna

Tras acompañar alentar a la selección en cada partido del Mundial Qatar 2023, Nati Jota volvió a las canchas y arrasó con su look.

La rubia se ha convertido en una hincha infaltable por lo que no dudó en asistir al encuentro de la selección argentina contra Panamá y, como siempre, no pasó desapercibida.

Nati Jota volvió a presumir su figura con unos shorts de jean súper cortitos que combinó con una camiseta y posó acompañada por su hermana, Luli Jota.

nati jota partido argentina 1.jpg Los followers quedaron impactados con el look de Nati Jota para ver a la Selección.

"Prometo todos los días de mi vida darle un lugar en mi mente a que somso campeones del mundo. Te amo Argentina", escribió Nati Jota junto a la postal que revolucionó la red.

Nati Jota se hizo zoom en bikini y arrasó

Nati Jota aprovechó la ola de calor para publicar una de sus fotos más picantes.

Desde que renunció a Nadie Dice Nada, Nati Jota está incendiando las redes con postales cada vez más atrevidas aunque su última imagen en bikini superó todos los límites.

Súper sexy, Nati Jota se fotografió luciendo una micro-bikini verde seco, haciendole zoom a su lomazo con un primer plano que provocó un terremoto entre sus seguidores.

nati jota bikini cortazar.jpg Nati Jota se hizo zoom para mostrar el corpiño de su bikini y reventó todos los límites: "Soy cu... y Cortázar".

Como si fuese poco, Nati acompañó su posteo con una frase que dejó impactado a más de uno. "Soy culo y soy Cortázar", escribió sin anestesia. ¿Se le fue la mano?

Nati Jota sin filtros

Nati Jota se animó a revolucionar la mañana del miércoles con dos postales sin nada de filtros y revelando uno de sus secretos de belleza mejor guardados: sus pecas.

Para empezar, la diosa publicó una selfie mostrando las pecas de su rostro y hablando sobre los filtros de instagram. "Yo les miento con filtros pero en realidad estoy llena de pecas", escribió divertida.

nati jota pecas.jpg

Luego, Nati Jota siguió con otra imagen al natural tras un intenso partido de fútbol. "Y la Natuti derretida pospartido es mi segunda Natuti preferida, siempre y cuando me haya puesto gel en el pelo", comentó la influencer sobre su cabello.

Nati jota y su bikini más sexy

Nati Jota decidió sorprender a sus seguidores con un repaso por los momentos que más la marcaron durante sus vacaciones y no dudó en subir fotos en micro-bikinis.

La diosa decidió mostrar cual fue su diseño preferido durante las vacaciones y prendió fuego las redes con una selfie demencial desde el baño luciendo una micro-bikini multicolor explosiva.

nati jota bikini arcoiris.jpg

"Cuando te gusta como te queda la bikini y a donde vas no te va a ver nadie, la selfie en el espejo te llama", escribió Nati Jota junto a la tremenda postal que como siempre cautivó a sus fans.

