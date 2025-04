¡Viral! La China Suárez, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña juntos: la foto que causó sorpresa

“Estas son imágenes exclusivas que muestran que la relación entre ellos es súper armoniosa, eso es priorizar a los hijos, esto fue el martes”, explicó Angie Balbiani en Puro Show y Pampito sumó: “Es una actitud que también esperamos de Wanda”.

El video íntimo de la China Suárez y Mauro Icardi

Al igual que lo hizo Wanda Nara con L-Gante durante el fin de semana, la China Suárez no ha parado de publicar posteos dedicados al futbolista aunque el lunes a la noche se la jugó como nunca.

china suarez mauro icardi video.jpg

La China Suárez subió un video donde se la ve recostada en una cama besándose apasionadamente con Mauro Icardi hasta que deja de grabar.

Horas antes, la China Suárez publicó una romántica foto junto a Mauro Icardi con la frase "Mi paz, mi amor, mi todo", escribió la actriz abrazada a Icardi.

Mauro Icardi no fue a la audiencia de conciliación

Mauro Icardi decidió no presentarse a la audiencia de conciliación con Wanda Nara luego de que la fiscalía dictaminara una fecha de mediación en la denuncia penal que realizó la mediática contra su ex pareja tras el escándalo en el edificio Chateau Libertador.

Mientras Wanda Nara sí asistió, Mauro Icardi tomó la decisión de no cruzarse con Wanda Nara y fue representado por sus abogados Lara Piro y Gonzalo Romero Victoria quienes dieron los motivos de su ausencia.

mauro icardi audiencia conciliacion.jpg

"No era obligatoria su presencia y como la señora Nara iba a venir, prefirió evitar el cruce. Consideramos que con nuestra representación era suficiente y así fue", explicó Romero Victorica en "A la Barbarossa".

"Está desesperado por reencontrarse con ellas, hace Hace más de 3 meses que no las velas ni hablar con ella. No todas las mujeres son buenas y creer todo lo que una mujer dice es un arma de doble filo", agregó Lara Piro sobre el desconsuelo de Mauro Icardi por no poder revincularse co sus hijas.