Victoria Vannucci habló de las orgías en las que participó: "En una estaba Carla Bruni"

También detalló que estas fiestas prohibidas "se hacían en unos castillos impresionantes. Una vez fuimos a uno en Holanda. No sabés lo que era. Hay lookers para cambiarse, hay pisos especiales, y es libre la participación. El que quiere con la quiere, o los que quieren con los que quieren”, sostuvo Vannucci.

Victoria Vanucci (2).jpg Victoria Vanucci reveló que participó en orgías: "Se hacían en castillos, recuerdo uno muy particular en Holanda". @Victoriavanucci

También dijo: “Uno no se puede apartar de cierto reglamento. Por ejemplo, hay bebidas para tomar, por supuesto, pero si te emborrachás no podés acceder a otra persona. Y claro que siempre tiene que haber un consentimiento. Si alguien no quiere con tal persona, por supuesto que no se le permite mantener esas relaciones”, detalló.

La experiencia de Victoria Vannucci con Carla Bruni

En charla con Tamara Pettinato confesó que la cantante Carla Bruni le llamó la atención. Por este motivo la buscó para tener intimidad. Pero siempre atendiendo a las reglas que enumeró.

Carla Bruni 1.jpg Carla Bruni. Según Victoria Vanucci, estuvo en una de las orgías.

La búsqueda fue larga y el encuentro corto, en cuanto pudo acceder a la esposa de Sarkozy para proponerle un encuentro íntimo, la europea -gentilmente- la rechazó. "Sí, la busqué, perono me dio bola. Obvio", dijo con toda sinceridad Vanucci.