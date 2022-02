Verónica Lozano habló tras su accidente en Aspen: "La vida a veces te sacude"

Veronica-Lozano-en-Aspen-caida1.jpg

En lo que parecía ser una típica jornada de esquí, con temperaturas de 10 grados bajo cero y nieve en los cerros, la conductora cayó y tuvo que ser asistida.

"Ambulancia y seis médicos. La aerosilla no frenó bien y, al bajar, pasó lo que pasó. Tiene un talón lesionado, que están estudiando", detalló el periodista Ángel de Brito.

El mensaje de Verónica Lozano en las redes tras su brutal caída

Tras el accidente, Verónica Lozano llevó tranquilidad desde sus redes sociales y compartió el amor y la asistencia de su familia mientras atravesaba el duro momento.

"Un poco de todo por q la vida a veces te sacude. Estoy bien, no dolor. Lunes veo al doctor y me dice cuándo me opera de los talones. Gracias por las lindas energías. Las feas espejito y rebote", escribió la conductora en su Instagram.

Veronica-Lozano-en-Aspen-caida2.jpg

Con el correr de los días, se fueron revelando con precisión los detalles del duro accidente, y hasta se volvió viral del vídeo del suceso.

En otro posteo, De Brito agregó: "Siete metros de altura. Talón roto. La operan el lunes. Tres meses de rehabilitación. Cuando quiso acomodar los palos, se resbala, y sus amigas la sostienen mientras pueden. Podrían haber caído las 3".

En las imágenes, se observa cómo la conductora queda suspendida en el aire, tras un freno de la aerosilla, y cae desde gran altura.

Ya en la Argentina, la conductora brindó algunas palabras sobre el hecho en sus redes sociales:

El mensaje se llenó de comentarios de aliento de parte de reconocidas personalidades como Claudia Villafañe, María Del Cerro, Nancy Dupláa, Darío Barassi, Zaira Nara, Florencia Raggi, Soledad Fandiño, entre otras.

En los próximos días deberá someterse a una cirugía por la lesión de sus dos tobillos.