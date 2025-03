¡Urgente! Volvieron a pedir la detención de Morena Rial

Como si no fuera suficiente días antes se filtraron fotos de Morena Rial de fiesta durante la noche del miércoles y el sábado se la vio en un reconocido boliche.

morena rial boliche amerik.jpg

Morena Rial confirmó su bautismo umbanda y estalló contra los haters: "No permito que se burlen"

Morena Rial se bautizó en la religión umbanda y hay videos de la ceremonia. En LAM mostraron las impactantes imágenes del bautismo que habría incluído sacrificio de animales e incluso tuvieron la palabra del pai umbanda.

Luego de la viralización del video y la catarata de reacciones y críticas en las redes, Morena Rial rompió el silencio y apuntó contra todas las críticas y comentarios sobre el rito del que participó.

morena rial descargo bautismo.avif

A través de su cuenta de Instagram, Morena Rial publicó un descargo y hasta citó la Constitución Nacional. "Nuestra Constitución Nacional protege la libertad de credo. No entiendo a los periodistas que me juzgan por mis creencias religiosas. Lo único que voy a decir es que en caso de continuar este accionar discriminatorio, voy a iniciar acciones legales”, señaló con enojo la influencer.

“Alejandro Cipolla ya está al tanto de que no voy a tolerar que se burlen de mis creencias ni que se vulnere la intimidad religiosa que solicito en este acto y que la ley protege”, cerró indignada.

Cómo fue el bautismo umbanda de Morena Rial

“Nos llegó la información que hoy se bautizó con un pai umbanda. La hija del comunicador habría participado de una ceremonia de bautismo. El sacrificio de un chivo parece ser parte del rito”, arrancó explicando Ángel de Brito con el video de Morena de fondo.

morena rial bautismo.avif

Acto seguido, fue el mismo pai umbanda que bautizó a Morena Rial el que dio detalles de lo sucedido. "Morena se acercó a nosotros por un conocido. Para bautizarse hay que ser consciente de lo que uno está haciendo. No todas las casas son iguales ni hay las mismas conductas. Nosotros creemos en Dios. El bautismo es la iniciación en la religión, una evolución espiritual muy personal. Con ella lo hablamos y era muy personal para ella", comenzó.

"No siempre se sacrifican animales. Lo que pasa es que la religión tiene muchos tabúes, por eso no se puede hablar mucho. En todos los templos se sacrifican animales, pero hace un tiempo que hay cosas que no se nos permite hacer", agregó sobre las versiones de que se habría sacrificado un animal.

¡Otra vez! Filtran video de Morena Rial de fiesta en un reconocido boliche

Morena Rial volvió a generar polémica y catarata de críticas por una nueva salida nocturna, esta vez el sábado por la noche como mostraron las fotos obtenidas por Fede Flowers.

Tras haber salido de fiesta el miércoles, Morena Rial disfrutó del fin de semana y fue a bailar con amigos a un reconocido boliche de la noche porteña.

Inmediatamente la gente presente grabó a la joven mientras disfrutaba de la vip."Morena Rial dispersándose otra vez en la noche porteña, esta vez en Amerika con amigos", escribió el periodista Fede Flowers debajo del video que compartió en sus redes.