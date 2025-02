¡Urgente! L-Gante se accidentó en las playas de Pinamar y fue hospitalizado

l-gante accidente.avif ¡Urgente! L-Gante se accidentó en las playas de Pinamar: "Está internado".

“Se moría de dolor y obviamente se fueron con Wanda al Hospital público”, acotó donde L-Gante terminó enyesado con la clavícula quebrada.

L-Gante se sentó en la Noche de Mirtha y lo liquidaron: "Muerto de hambre".

Compartiendo mesa con estrellas como Florencia Peña, el Puma Goity y Nicolas Scarpino, L-Gante se mostró de lo más extrovertido e incluso fue acompañado por al estudio.

Si bien las redes sociales estallaron con la presencia del cantante, en Implacables revelaron que L-Gante y Wanda Nara llegaron tarde, atrasaron la grabación, no saludaron a nadie y tampoco pararon ante la prensa que los estaba esperando.

l-gante wanda mirtha.jpg

“Aprendan muertos de hambre, cuatro de copas. Acá tienen una diva, una primera figura de hoy y de siempre. Yo no sé L-Gante qué va a hacer de su vida, si va a perdurar como Sandro o como Palito Ortega”, arremetió Daniel Gomez Rinaldi en Implacables luego de mostrar una entrevista a Graciela Borges.

¿Qué le regalo L-Gante a Wanda Nara por San Valentín?

Wanda Nara y L-Gante siguen mostrándose más acaramelados y apasionados que nunca y el Día de los Enamorados no fue la excepción revolucionando las redes con sus posteos.

Fue Wanda Nara la que arrancó la mañana compartiendo en sus redes la sorpresa que recibió de parte de L-Gante. "Feliz San Valentín. Tu novio llega 8 AM con flores y un viaje”, escribió Wanda Nara en la publicación, donde se lo ve al artista sonriendo en la puerta de la casa con pasajes a destino misterioso.

wanda san valentin.avif

Como no podía ser de otra manera, Wanda Nara no se quedó atrás y le dedicó un romántico posteo. "Te amo porque me duele la cara de reírme, de cantar juntos, de los besos que me das y te doy. Porque en esta y en otras vidas quisiera volver a vivir nuestra historia de amor", escribió.