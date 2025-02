¡Tremendo! Luciana Salazar confesó que Redrado la hacía esconderse para que no la vean en su casa

Además, Luciana Salazar habló con Angie Balbiani y explicó su situación económica. "Cuando se separa de Redrado, tienen una suerte de acuerdo, como si fuera un divorcio en efecto, pero no lo era. Lo que me dice Luli es, ‘me está quedando la última plata que tengo de ese acuerdo’. O sea, ella se está quedando sin los ahorros", explico la periodista.

Yanina Latorre liquidó a Luciana Salazar y la mandó a trabajar

Yanna levantó el guante y en su programa de radio analizó la entrevista dando su opinión más lapidaria sobre Luciana Salazar.

yanina latorre luciana salazar.jpg

"Flaca, la chica tiene tu apellido, lo tuviste sola, dejá de meter tipos en el medio. El lo niega, no sos pareja, no te casaste, el tipo está casado y le querés cagar la vida, todo por 3 pesos, por que no trabajas de nada", comenzó el descargo de Yanina Latorre cuestionando a Luciana Salazar por sus denuncias a Martín Redrado. "No es tu ex marido, no es tu ex concubino, no tiene poque pasarte cuota... Anda a trabajar", siguió.

Además, Yanina Latorre habló de las fotos de Luciana Salazar y fue implacable. "Te tienen que hacer un croquis para saber quien es... Está tan operada, tan encerada, tan inyectada, tan mal maquillada", siguió la conductora.

Filtran quién es el nuevo novio de Luciana Salazar

Luciana Salazar volvió a ser noticia de los portales no por sus looks sino por un fuerte rumor acerca de su situación sentimental actual.

Tras su separación de Martín Redrado, Luciana Salazar no volvió a presentar oficialmente a algún candidato aunque según revelaron en Puro Show eso cambió en Punta del Este.

De acuerdo al periodista Wally Leiva, Luciana Salazar estaría iniciando una relación amorosa con Andrés Prieto, un abogado que se desempeña como director de Institucionales del Instituto de Diálogo Interreligioso.

luciana salazar novio.webp

Luciana Salazar y Wally Leivba se habrían conocido en una fiesta en Punta del Este. Además Pochi Gossipeame dio más información sobre el empresario. "Es de un grupo de chicos de zona norte, iba al colegio San Andrés. Estuvo con una amiga mía. Es un copado. Es soltero y joven, debe tener unos 36 años”, aseguró.