¡Tremendo! Karina La Princesita reveló que la rechazaron en el casting de Bandana

Sin embargo, a pesar de su éxito en el certamen y de ser una de las cantantes más famosas de la música popular argentina, Karina sorpendió con una inesperada revelación sobre sus inicios en el mundo de la música.

Antes de dar su devolución a la performance de Tyago Gryffo y Liza Vera, la integrante de Bandana, Karina confesó su admiración por la banda que fue furor en el 2000 y confesó que ella también quiso formar parte.

La Princesita explicó que asistío al casting pero que no pudo tener la oportunidad de participar por su edad.

“Es que era a partir de los 16 años y yo tenía 15. No me dejaron cantar. Me dijeron ‘andá a tu casa, Pibita’. Pero lo digo para que sepan cuánto amo a Bandana y cuánto admiro a Lissa y a Lowrdez hoy, y en su momento a todas”, dijo sorprendiendo a los presentes.