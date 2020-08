¡Tremendo! Karina Jelinek mintió sobre su look, se lo puso al revés y la mandaron al frente: "No es de Lali"

Karina Jelinek no tuvo su mejor actuación el miércoles en el "Cantando 2020", al interpretar Una Na de Lali Espósito.

A pesar de ser muy criticada por el jurado, en especial por Karina La Princesita que la puntuó con un 2, Ángel de Brito reveló que le mandó el video de Karina cantando a Lali y que la cantante apoyó a la modelo.

"Le mandé el video a Lali para que se entere porque está en Madrid filmando la serie. Y me puso: ‘La amo, es una belleza. La banco a full’. Estoy editando un poco los mensajes", contó Ángel en Los ángeles de la mañana.

"¿Es cierto que la ropa que Jelinek dijo que era de Lali no era de Lali?", quiso saber De Brito.

"Estuve hablando con Ana Espósito, la hermana de Lali, que es vestuarista. Le pidieron ropa y ella le preparó un montón de conjuntos. De hecho, el catsuit que se puso, se lo puso al revés porque no es así. Esa ropa no es de Lali ni la usó Lali. Eso lo inventó Fabián, su representante, para que tengan algo para decir al momento de anunciarla", expuso Yanina Latorre.

Luego desde Twitter, Jelinek explicó qué le ocurrió al aire: "Perdón a @lalioficial Es solo un concurso y ya saben que no canto como ella! La admiro como a todos y gracias a su hermana #Ana que me vistió".

Y agregó: "No fue mi día ayer. No me puedo dormir, les juro que canté bien en el ensayo".

"Sabe de canto? Mientras yo cantaba se reía! Igual me encanta sacar una sonrisa", apuntó además contra La Princesita.