Tremendo exabrupto al aire de Yanina Latorre con Wanda Nara: "Esta mina..."

"Hace dos horas avisó. Plantó todo ¡Es un escándalo! ¿Saben qué? Jódanse por contratar gente poco profesional, y chau", manifestó Fernanda Iglesias y, sin saber que estaba al aire, la esposa de Diego Latorre arremetió: "Para mí le chupan el or... y no es nadie. Esta mina no te levanta un punto de rating".

Video: el exabrupto de Yanina Latorre con Wanda Nara en LAM

"¡Estás al aire, Yani!", le avisó Pía Shaw, quien asumió la conducción de LAM por una semana, pero, lejos de arrepentirse, Latorre redobló la apuesta: "Y, bueno... No está bueno porque se cag… en el laburo, como dice Fernanda. Hay gente que lo necesita y cuando vos decís que sí a un programa… Yo una vez me reventé una pata y me senté acá".

Yanina-Latorre-Wanda-Nara1.jpg En LAM, Latorre se descargó con la empresaria y se mostró dolida porque no le responde los mensajes.

Lo cierto es que la indignación de la panelista no solo tiene que ver con el viaje de Wanda a Turquía, sino que está enojada porque ya no le contesta los mensajes.

"No me contesta más el teléfono, una maleducada, con todo lo que hice el año pasado con el Wanda Gate", se quejó en cámara.

"Después de lo que la defendí, me inmolé, juicio de China Suárez. ¡Me estoy bancando un juicio de China Suárez!", agregó visiblemente molesta.

Wanda Nara se defendió en un vivo de Instagram

"Me dan la posibilidad de poder viajar o de que mis hijos puedan venir. Nunca estuvo en los planes que estuviera separada durante tanto tiempo (de mis hijos). Voy y vengo todo el tiempo como ellos vinieron a Miami de sorpresa, también está estipulado", explicó la rubia.

"Los fines de semana los tenemos libres porque no hay grabaciones y no falté a ninguna. Mañana (por el miércoles) hay un compromiso y pedí permiso por motivos familiares y de un trabajo que tiene la prioridad", agregó en referencia al pase de Mauro Icardi del PSG al Galatasaray de Turquía.

Wanda Nara vivo en Instagram.PNG Mientras conducía Pía Shaw, por la usencia de Ángel de Brito, LAM transmitió al aire el vivo de Wanda en Instagram.

Y agregó: "Está hablado y estipulado que, si llegara a una cierta circunstancia, me pueda ausentar. No hay ningún reemplazo y nada. Es súper difícil el programa porque hay un laburo de producción jamás visto. No me dejo de sorprender programa tras programa. Acepté esta propuesta porque me permitía estar cerca de mi familia y de los compromisos laborales".

