¡Tremendo! El brutal posteo que la China Suárez publicó, se arrepintió y borró

china suarez contra vicuña El brutal posteo que la China Suárez publicó, se arrepintió y borró.

Ahora, la China Suárez sacó esa publicación de su muro y, según trascendió, habría sido por consejo de sus abogados que estarían indignados con su exposición mediática.

Qué harán la China Suárez y Mauro Icardi para que Rufina vuelva a Turquía

Rufina Cabré decidió instalarse con la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía pero decidió viajar con sus hermanos a menos de dos semanas de su llegada a Estambul.

“Los más pequeños se quedan con Benjamín Vicuña y Rufina con Cabré, que volvió porque extrañaba un poco y para aprovechar los días que todavía tiene libre", dijeron en Intrusos sobre las razones del regreso de la pequeña.

icardi china nicolas cabre

Además, Karina Iavícoli dio detalles del ofrecimiento que la China Suárez y Mauro Icardi le habrían hecho a Nicolás Cabré para que Rufina vuelva a Turquía. "Existe la posibilidad, de que ella retorne a Turquía junto a su padre, lo cual no está nada mal porque a él le interesa saber dónde va a vivir ella, los lugares donde se va a mover, el colegio. No está mal si Cabré acepta este ofrecimiento”, explicó la periodista.

La foto de Mauro Icardi y la China Suárez que estalló la furia: "Verguenza ajena"

La China Suárez y Mauro Icardi siguen demostrando su amor públicamente luego del escándalo que se generó por la viralización de videos íntimos del futbolista.

Desde su nueva vida en Turquía, la China Suárez y Mauro Icardi no paran de mostrar todos los detalles de su lujoso día a día, subiendo la vara cada vez más.

Ahora, la pareja disfrutó de una tarde de spa y la China Suárez aprovechó la ocasión para fotografiar a Mauro Icardi mientras se afeitaba, capturando el momento íntimo en su cámara.

mauro icardi china suarez foto bata

Fue el mismo Mauro Icardi quien subió las fotos a su cuenta de Instagram. "Mi fotógrafa favorita", escribió Mauro Icardi junto al álbum y las críticas estallaron. "Verguenza ajena", "Tienen delirio místico", "Ella flashea Rincón de luz", "Ridículos", fueron algunos de los comentarios que dejaron los followers.