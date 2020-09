¡Tremendo! Cinthia Fernández mandó al frente a Baclini y reveló sus cirugías estéticas secretas: "Me dijo que me callara"

En esta oportunidad, Cinthia se enojó luego de que Baclini no quisiera encontrarse con ella en el piso de Los Ángeles de la Mañana" y sacó los trapitos del empresario al sol.

Reapareció Martín Baclini tras la eliminación de Agus Agazzani en Cantando 2020

“Claro, en el Cantando, donde hay show y un montón de cámaras, sí. Pero acá donde yo laburé, no. ¡Qué miedo me tiene Botoxclini!”, dijo, en referencia al 'retoque' estético que su Martín se hizo en la frente y que le dejo un aspecto muy particular.

“¿Te gusta más así o como estaba antes?”, le preguntó Ángel De Brito. “No, yo dije '¿qué pasó?' ¡Tiene como una pista de aterrizaje! Brillosa, aparte”, replicó la bailarina, irónica.

"Me dijo que como arrancaba en el Cantando quería hacerse un 'refresh'", agregó Mariana Brey, y le preguntó a Fernández si cuando estaba con ella también solía acudir a un cirujano. "Se hizo una cirugía en mi gestión y me dijo que me callara", dijo Cinthia y dejó que las angelitas dilucidaran que se trataba de una lipoaspiración.

Martín Baclini esquivó a Cinthia Fernández en el primer encuentro y ella le dijo "Botoxini"

¿Qué dirá Baclini?