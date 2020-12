¡Tremendo! Barby Franco salió sin bombacha al aire: "Vine sin nada"

barby franco sin bombacha 1.jpg

Asombrada, Pampita no pudo ocultar su sorpresa y hasta le dio un divertido reto a la panelista. “¿Abajo de ese jean hay algo?, Pero te vas a paspar", dijo divertida. Además, Carolina le recomendó usar un tipo especial de bombacha que se pega a la piel aunque la joven se mostró muy cómoda con su decisión.

Ahora, Barby Franco volvió a elegir un pantalón con aberturas para Los Ángeles de la Mañana y una vez más salió al aire sin bombacha. Fue Cinthia Fernández quien se dio cuenta del detalle y la mandó al frente cuando estaba mostrando su look.

"¡No tiene bombacha!”, dijo la panelista a lo que la morocha retrucó "Es verdad, no tengo bombacha”.

Al ser consultada por su osado look, Barby recordó el consejo de Pampita y reveló que si bien trato de seguirlo no le funcionó. "

"Me dio ese tip de bombacha pero no me pega. Hay una bombacha que se pega y a mí no me pega, no sé por qué. No se me pega ahí abajo. Y dije ya fue, me voy sin bombacha", remató entre risas Barby.

