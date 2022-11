nazarena velez enteriza.jpg

Ahora, Nazarena Vélez volvió a presumir sus curvas esta vez posando desde su pileta y luciendo un biini negro con corpiño strapless que accesorizó con un sombrero negro estilo vaquero súper canchero.

"Amo tomar sol. Sé que no es tan bueno, y que colabora para q este más arrugada (entre otras cosas)...pero desde chiquita que me gusta estar al sol un rato porque me carga de linda energía", escribió Nazarena Vélez sobre su fanatismo por el sol aunque lo cierto es que fueron sus explosivas curvas naturales las que se robaron toda la atención de sus seguidores que no dudaron en llenarla de likes.

nazarena velez bikini 2.webp Las fotos de Nazarena Vélez en micro-bikini que reventaron Instagram.

Nazarena Vélez arrasó en ropa interior

Siempre orgullosa de sus curvas, Nazarena Vélez arrasó con una explosiva selfie frente al espejo luciendo su ropa interior.

Sin filtros ni photoshop, Nazarena Vélez posó junto a su mascota, presumió su figura al natural y acompañó su publicación con un picante mensaje.

nazarena velez tarlipes.webp Nazarena Vélez sin filtros en ropa interior.

"Yo poso, mi perrita también... De paso, así en tarlipes", escribió atrevida provocando la locura entre sus fans que no tardaron de llenarla de comentarios y elogios.

