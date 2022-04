wanda nara icardi paris 1.jpg

En esta oportunidad, la rubia compartió un álbum completo de un divertido paseo que realizaron por los parques de París junto todos sus hijos e incluso subió un video donde se la vio tratando de hacer la vertical con ayuda de Mauro Icardi.

La misma Wanda se río de su pocas dotes para la gimnasia y escribió un resumen de las aventuras que vivieron en la primavera de París. "En la segunda rogando que me tenga en la vertical por 6ta vez . En la tercera triunfando con mi vertical puente frustrada", escribió divertida a pesar de que no logró hacer la pirueta completa.

wanda nara icardi paris 2.jpg

La reacción de Mauro Icardi tras el mensaje de la China Suárez

Lejos de contestarle a la China Suárez, Mauro Icardi decidió realizar una captura de pantalla del mensaje que recibió y mandárselo a su mujer.

Fue la misma Wanda Nara la que mostró la conversación con su marido.

El chat de Wanda con Mauro Icardi donde le muestra el mensaje que le mandó La China Suárez

Después de hablar de la reservación de un hotel, se puede ver que él le mandó la captura de pantalla del chat que habría iniciado China con un "hola".

Y él le aclara: “Es una bolud... igual, pero te quiero contar”.

Más tarde, cuando ella le avisa que llegó a la casa, Icardi le envía la captura con el “hola” del amigo de la China.

La reacción de Wanda Nara

Luli Fernández habló con Wanda quien le contó cómo reaccionaron ante la nueva provocación de la China.

"Me lo había contado Mauro y mandado una captura, hace unos días cuando yo estaba en Buenos Aires. Ahora que llegué vi todo. Pero ya sé que semaneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra todo y me cuenta", le dijo Wanda a la panelista.

"¿Por qué creés que la China buscaría contactarlo nuevamente?", preguntó Luli.

"No le importa nada, lastimó muchas familias. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en el camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada", le dijo Wanda haciendo referencia a la relación de la Chin con Nicolás Cabré mientras seguía casado con Eugenia Tobal.

"Me espero lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera, para mí está cerrado el tema. Ya había recibido mensajes del peluquero. Mauro los bloqueó de todos lados", reveló Wanda sobre la insistencia de la China con Mauro.