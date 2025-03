Tras el escándalo de Mauro Icardi y Wanda Nara en el Chateau, llamó la atención el silencio y ausencia de L-Gante apoyando a Wanda.

lgante wanda separados.jpg ¡Todo mal! Wanda Nara y L-Gante no se dirigen la palabra.

Ahora, L-Gante se comunicó con Guido Zaffora y confirmó su distanciamiento de la rubia. "Él me confirma que no ve a Wanda desde la semana pasada”, arrancó explicando el panelista. "Me pone ‘hola, ¿cómo va? No la pude contactar en estos días’”, siguió.