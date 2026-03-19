Tini Stoessel vs Emilia Mernes: la decisión de Oriana Sabatini

Oriana Sabatini no siguió la tendencia de las "botineras" más famosas y en su perfil sigue teniendo a Emilia Mernes dentro de los "seguidos". La mujer de Paulo Dybala, incluso tuvo como invitadas a Tini y Emilia a su glamoroso casamiento con el futbolista.

Cómo fue el parto de Oriana Sabatini

Oriana Sabatini y Paulo Dybala estallaron las redes sociales con postales de Gia, su primera hija. Si bien el parto estaba programado para el miércoles 11, la llegada de la pequeña adelantó para el lunes 2 de marzo a las las 8:57 (de Italia) con 3 kilos, en el Hospital Gemelli de Roma.

Cathy Fulop, flamante abuelo de Gia, fue la primera en hablar en los medios y sorprendió al revelar la urgencia que vivió Oriana Sabatini antes del parto. “El domingo empezó con las contracciones en la cancha. Estábamos viendo el partido, y en el tercer gol de la Roma, Ori empieza a los gritos, saltando con las dos amigas que vinieron de Buenos Aires y con la hermana, con Titi”, indicó.

“Ori había empezado después de ese tercer gol con las contracciones, como cada cinco minutos y le dolían, pero no un dolor dramático. Ella dice: ‘Bueno, vamos a casa, me meto en la bañera, me relajo’. Pero las contracciones empezaron a venirle más intensas, y cada vez más seguidas", siguió.

oriana paulo gia La primera foto de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Sin dudarlo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala decidieron ir de forma inmediata a un hospital y luego Cathy Fulop y su familia decidieron sumarse para no perderse ni un solo segundo. “Ellos deciden irse al hospital Gemelli, pero nos quedaba superlejos, como a cincuenta minutos, y ya Ori venía bastante adolorida... Entonces, se fueron al sanatorio y nosotros al rato, como a las tres de la mañana, salimos para allá porque había dilatado muchísimo. Entonces con Ova dijimos: ‘No vaya a ser que vaya a nacer y nosotros estamos acá en la casa,’ y nos fuimos todos, para estar con ellos”, concluyó Cathy.