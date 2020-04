Diario UNO

Paula Chaves y Pedro Alfonso esperan a su tercera hija. La pareja decidió llamarla Filipa y la esperan para fines de junio, pero ya están pensando en sus padrinos. Peter y Paula eligieron como madrina a Zaira Nara y le hicieron la propuesta de una forma muy particular.

En el último trimestre de embarazo, Paulo le hizo la pregunta a la menor de las Nara con un tierno video que presentaba imágenes de ambas en distintos momentos de su vida. Zaira hizo pública su respuesta en Instagram.

"En medio de tanta angustia, incertidumbre y tristeza por la situación que estamos todos viviendo, me llego este video. Realmente no me lo esperaba y me lleno tanto pero tanto de amor que no puedo parar de mirarlo. Lo comparto con ustedes xq tmb son parte de nuestra amistad que empezó gracias a nuestro trabajo. Pasamos miles de momentos juntas, la mayoria hermosos; como lo fue enterarte que estabas embarazada de Filipa en mi casa. Pero tmb algunos muy duros, y ahí tmb el destino hizo que los vivamos juntas. hoy además de todas nuestras anécdotas somos familia ♥️. Obvio que Si bebita! Re contra SI!", escribió Zaira en su publicación en Instagram.