Te Digo lo que Pienso, el programa de Nihuil nominado a los Martín Fierro

"No esperaba esta nominación, sentí mucha sorpresa pero sobre todo responsabilidad por representar a una radio como Nihuil. El 2019 fue un año muy especial, tuvimos contenido muy fuerte, entrevistas muy diversas e incluso algunos cruces intensos pero siempre nos caracterizamos por la certeza de la información y el trabajo incansable de la producción", explicó Montacuto sobre su nominación.

ricardo montacuto

Te Digo lo que Pienso tuvo un gran debut en la emisora mendocina de Grupo América tras estar en el aire de La Red Mendoza durante tres años. Con Montacuto a la cabeza el ciclo que actualmente se emite todos los días de 10 a 13 por Nihuil, cuenta con un gran equipo de periodistas y profesionales: Carlos Ponce (economía), Toti Pasman (deportes), Gabriel Conte y Santiago Montiveros (Política), Diego Agrain (deportes), Patricia Amico (locución) y los icónicos personajes del comediante Rodrigo Galdeano.

El programa tuvo además las participaciones de Claudia Durán, el periodista Sergio Robles y el humorista Mareke durante el 2019, año por el cual fue nominado.

"Fue un año lleno de desafíos, agrandamos el equipo al aire y la química fue inmediata y eso lo sintió la gente. El público disfruta de nuestro estilo más descontracturado y menos académico pero sobre todo disfruta de formar parte de cada emisión. Te Digo lo que Pienso es el programa de todos, la participación de los espectadores es fundamental y eso me llena de orgullo", comentó Ricardo sobre el éxito del programa entre los mendocinos.

En cuanto a su nominación, el periodista competirá con otros cuatro colegas en su categoría. Al respecto, explicó: "No soy un bicho de radio, siempre me he sentido como un extranjero, soy más de escribir. De alguna forma siento que estoy hecho a la vieja usanza y creo que eso es lo que me hace diferente en esta terna".

"Más allá de si gano o no estoy feliz con cómo se desarrolla el programa día a día. Te Digo lo que Pienso vuela cada mañana y no podría estar más orgulloso con el trabajo de todo el equipo. Quiero demostrarles a todos los periodistas jóvenes que al final del día lo que cuenta son las buenas historias bien contadas", concluyó.

La ceremonia de premiación se desarrollará de modo virtual el domingo 17 de enero vía streaming, a causa de la pandemia.