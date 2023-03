►TE PUEDE INTERESAR: María Becerra se puso pantaloncitos de látex y marcó hasta el último centímetro

Súper atrevida, la diosa lución un pantalón negro con blazer XL y sorprendió al posar sin coriño dejando a la vista todo su sideboob.

celeste cid sin corpiño 1.jpg Locura por las fotos de Celeste Cid con saco desprendido y sin corpiño

Como siempre, su atuendo no tardó en llamar la atención de sus followers que la llenaron de likes e incluso famosas que quedaron fascinadas con su otutfit. "Te calmas fuega", escribió Andrea Rincón, entre otras tops.

Celeste Cid se sumó a la moda de los córsets

El martes por la noche, Celeste Cid salió de copas y paralizó las redes con un atuendo con vibras de "dominatrix" súper explosivo. Fue la misma actriz quien subió las fotos de su noche mostrando todos los detalles de su elección.

►TE PUEDE INTERESAR: María Becerra se puso pantaloncitos de látex y marcó hasta el último centímetro

En esta oportunidad, la morocha siguió los pasos de It Girls como Martita Fort y Cande Tinelli, y se sumó a la tendencia de los córsets con un diseño negro de cuero ajustadísimo que combinó con unas babuchas color beige.

Para cerrar su atuendo con broche de oro, Celeste llevó botas negras, aros XL y una mini bag turquesa de lentejuelas, furor entre las jovencitas.

celeste cid corset 2.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Ámbar de Benedictis se puso pantalón con aberturas y sin ropa interior

Celeste Cid paseó en remerón y texanas y arrasó

A pesar del intenso calor que azota a la ciudad de Buenos Aires, Celeste Cid decidió dar una caminata y causó sensación con su remerón.

celeste cid remeron 1.jpg

La top se sumó a la tendencia y llevó un remerón color magenta que combinó con botas texanas. "Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese...", escribió Celeste unto al álbum que enseguida se llenó de comentarios como "Diosa", "Perfecta", "Sos el calentamiento global", entre otros.

►TE PUEDE INTERESAR: Sol Pérez se puso una mini-cinturón tan ajustada que se le marcó hasta su dinimuta ropa interior

Celeste Cid en micro-bikini a sus 39

Hace algunos días, Celeste Cid cumplió 39 años y sorprendió a sus fans publicando un álbum de fotos en bikini luciendo más fabulosa que nunca.

"39, no entiendo cuando pasó todo.Y pasó de todo, y finalmente la vida se parece -más que mucho- a lo que siempre soñé. No puedo más que agradecer, me siento muy afortunada y feliz", escribía feliz con su presente.

celeste cid triplete bikini 2.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Ángela Leiva se mostró en bikini como nunca antes y reventó el verano