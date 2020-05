Diario Uno

El sábado 24 de mayo, Susana Giménez viajó en avión privado a Uruguay junto a su hermano Patricio Giménez.

La diva abandonó el país en plena cuarentena y generó miles de críticas y cuestionamientos.

Sin embargo, Susana decidió hablar y tuvo una entrevista telefónica con Ángel de Brito desde su chacra en Punta del Este:

"Ya no tengo nada más que explicar. Cómo no va a ser legal, si no es legal no podés salir del país ni entrar a Uruguay. Es un trámite de cuatro o cinco días fácil", comenzó diciendo.

"Tenía mucho que hacer porque hace tres meses que no venía. Estuve en Estados Unidos y después me quedé en Buenos Aires hasta el día 65 de la cuarentena. Después tuve que venir porque tenía pagar cosas de allá y tengo muchos animales. Tengo mis perros amados y tenía que traer a Rita. Me tengo que ocupar de un montón de cosas. En Buenos Aires no estaba haciendo nada, no salía de casa", explicó Susana Giménez.

La diva reaccionó cuando Ángel De Brito le dijo que le sorprendieron las críticas porque ella iba siempre a Uruguay y no se había ido a hacer turismo a Tanzania: "¡Qué lindo, cómo me gustaría ir a un safari en Tanzania! Ya fui a dos safaris. Es lo mejor que te puedo recomendar. Yo vengo muchísimo a Uruguay. Los amores de mi vida en este momento están acá. Además la tenía que traer a Rita que me estaba destruyendo la casa entera".

"Es todo invento lo que dijeron de Rita, pero es así. Salgo a aclarar las cosas que me importan nada más. El otro día que aclaré lo del perro porque lo peor que me pueden decir a mí es que devolví un perro, el perro no se cambia, no es una cartera. Es lo peor que me pueden decir. Para mí mis perros son mis hijos. Tuve que aclararlo porque mis perros son mis hijos", aclaró Gimémnez.

Susana admitió "nunca pensé que se iba a armar semejante quilombo porque me iba a Punta del Este. Nunca pensé. Me llamaron de todos lados, por favor. La gente es buena. Los que opinan mal son de la prensa, los periodistas. Bueno, de Nicole Neumann no quiera hablar más ya porque le dije estúpida", cerró la diva.

