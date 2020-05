Diario Uno

Agustín Sierra, el joven actor que se hizo famoso por sus trabajos en Rebelde Way, Rincón de Luz, Floricienta, Casi Ángeles entre otros, realizó inesperadas confesiones.

Agustín realizó una entrevista con Nicolas Peralta de Pronto y habló de sus famosos pasados amoros e incluso de sus breves romances con la China Suárez y Lali Espósito.

"Sí, obvio que les di bola a las dos. De hecho, era chiquito, hice travesuras y se me pudrió el rancho. De chiquito era un niño travieso, como de grande. Pasaban cosas y con Lali tuve mis cuestiones pero también me hice muy amigo de la familia, del hermano y después crecimos y cada uno eligió diferente. Con Euge también lo mismo, en su momento estuvimos juntos por así decirlo. Pero éramos niños y de grande cada uno tuvo su novia. Después me enamoré de Cande Vetrano, que era la mejor amiga de Lali y estuve casi dos años con ella. Y Lali se enamoró de Peter (Lanzani), que es íntimo amigo mío. Y Euge estaba con Nico (Riera) y después cada uno fue creciendo y era muy difícil todo… Pero cada uno fue tomando decisiones", contó el actor Agustín Sierra.

"Con Lali empezamos a trabajar en Rincón de Luz, éramos niños literal. Y entonces hoy lo contás y con la magnitud que tienen hoy en día las dos… Recuerdo que una vez fueron a Susana Giménez, dijeron de quién estaban enamoradas de chiquitas o con quién habían tenido su primer beso y yo me había ido a jugar al fútbol y cuando volví tenía mil millones de mensajes. Hoy cobra otra magnitud pero en su momento éramos niños, que estábamos enamorados pero éramos chicos", agregó Agustín.

Hay que recordar que la China y Lali son muy buenas amigas hasta el día de hoy. ¿Qué dirán al respecto?