Sol Pérez al borde de la censura por su galería de fotos "re casual"

Sol Perez publicacion de sus vacaciones.PNG

"Re casual por acá", escribió la modelo junto a las cinco instantáneas que fueron tomadas por su novio en las exclusivas playas al norte de Cancún.

Sol Pérez posó sobre una hamaca en medio del mar caribeño.

Las fotos de Sol Pérez

Sol-Perez-en-Mexico.jpg

Sol-Perez-en-Mexico1.jpg

Sol-Perez-en-Mexico2.jpg

Sol-Perez-en-Mexico3.jpg

Sol-Perez-publicacion-de-sus-vacaciones1.PNG

Sol Pérez enfrentó los rumores de embarazo

"No lo estoy. Vamos a buscar más adelante. Si viene, viene, pero no estoy embarazada. Simplemente me sentía mal. Tenía dolor y me agarró un ataque al hígado impresionante. Solamente eso", aclaró Sol Pérez.

Luego confió que ella y Guido están muy felices tras haberse mudado y haber comenzado la convivencia formal. Y al momento de confesar si se imagina mama, Sol reconoció: “Si puedo imaginar o planear, prefiero casarme, disfrutar del casamiento, de la luna de miel y todo. Después buscar el bebé. Si viene, viene, pero no es la idea".