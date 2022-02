¡Irreconocible! Sol Pérez se pasó al bando de las morochas y la foto fue un montón: "¡Uff rompes todo!"

Desde allí, la diosa no solo presumió su espectacular figura sino que también estrenó nuevo color de pelo.

Tras años de lucir su rubia cabellera, Sol Pérez se pasó al bando de las morochas y causó sensación.

Sol Pérez cambió de look y las famosas estallaron en likes

sol perez morocha 2.jpg

"Que lindo volver a uno de los lugares más lindos que conozco", escribió la top junto a un infartante álbum posando a orillas del mar.

Su cambio no solo que se robó todos los elogios de sus followers sino que además fue comentado por famosas.

Julieta Puente fue una de las primeras en dejar su opinión. "A la mierda", escribió la reina del fitness.

Otras celebrities que se sumaron fueron Cande Ruggeri, Georgina Barbarrosa, Natalia Pérez y Flor Vigna entre otras que se mostraron encantadas con su nuevo color.

Sol Pérez prendió fuego la playa

Sol Pérez terminó el 2021 con un triplete de fotos impactantes.

La influencer volvió a encender las redes, como lo hace en el 90% de las ocasiones. Esta vez lo hizo con tres fotos en bikini en las que posa de frente y de espaldas a la cámara para asi poder lucir su cuerpo y no dejar ningún detalle libre.

Sol Perez sin ropa.jpg

La publicación causó puros elogios entre sus seguidores: "Cada día estas más buena", dijo uno, mientras otro se preguntó si estaba "más fuerte" el sol o la propia Sol Pérez.

Además, la influencer anunció hace unos días que espera casarse con su pareja, Guido Mazzoni, en el 2023.

"Tiene que ser cómo sea (risas), toda la familia dijo que nos casemos en 2022, pero chicos, lo tengo que planificar todo, no me da pero en 2023 me caso. Lo confirmó acá en dos años me caso con Guido que es el amor de mi vida, de hecho ya le digo mi marido así que bueno cerremos el 2023 para la boda", explicó en el programa Nosotros a la Mañana de Canal 13.