Sol Estevanez reveló la verdad detrás del "costoso" día de compras con Wanda Nara en París

En el video se puede ver al grupo de amigas comprando y probándose ropa en una de las maisons más exclusivas de París. La que llamó la atención fue Sol que se veía completamente desbordada sin saber que elegir y llevarse de una carísima y reconocida marca de ropa.

Sin tapujos Sol habló de lo divertida que es Wanda Nara y reveló si realmente compró todo eso que se probó. “Ese día hizo un reality de mí, muy divertida”.

“El sobre todo lo dejé, era muy caro, la verdad que carísimo”, reveló y agregó: “Yo les llevaba las bolsas chicos. A mí me contrataron de changarín. No, chicos imposible: no me lo permite la religión. Es imposible seguirla”, dijo sobre los costos que paga Wanda por las cosas.