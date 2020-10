Nazarena Vélez sin filtro sobre su necesidad de estar flaca: "Estaba empastillada, vivía drogada"

“Hoy, después de 20 años, se dan cuenta de que es verdad, sigo con los tres pibes dentro de mi casa, me fuman todo el día. De verdad lo doy todo por los pendejos. Cuando la gente me veía decía ‘qué buen marketing el de esta mina, como muestra la cola y dice que es por los hijos’. Pero en realidad era la verdad”, continuó.

Nazarena además habló de la verdad detrás del momento más exitoso de su carrera. “Estaba empastillada a más no poder, tenía la obligación de estar flaca, vivía drogada todo el tiempo. Yo elegí el camino más fácil para estar físicamente como me exigía la carrera, que era estar anoréxica. Yo la pasé mal en serio, y la gente pensaba que la pasaba bien” dijo sin filtro.

“Si yo jugué con fuego, me tengo que hacer cargo también de quemarme. Empecé a los 14 años en el medio, trabajando con Gerardo Sofovich en Polémica en el bar. Yo sabía dónde me metía. Era ciento por ciento exposición, mostrando la cola con 14 años. Todo el mundo hablaba de mí y yo lo sabía. Pero económicamente me generaba algo. Estaba súper tranquila viniendo de Quilmes en colectivo con guardapolvo blanco para pagar menos el boleto, y en lo de Gerardo me vestía impecable”, concluyó risueña Nazarena Vélez.