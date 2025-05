¿Sin plata? Afirman que Jesica Cirio está vendiendo ropa usada en ferias

“Así que a lo mejor, si te querés comprar un traje importado y caes en lo de Sandra, te llevás la ropa de Piccirillo”, agregó en tanto que aclaró que no se debe a falta de dinero. "No es por sus deudas porque tiene plata, pero por tener más dinero y más dinero cada vez más, puso en venta toda la ropa de su ex marido", afirmó.

De qué trabaja el nuevo novio multimillonario de Jesica Cirio

Según la periodista, Jesica Cirio y Edelman arrancaron su romance en Uruguay cuando la modelo todavía estaba casada con Elías Piccirillo, actualmente detenido.

"No quería que se sepa porque las fechas no dan. Se lo chapó en diciembre mientras estaba con Elías. Después tuvieron varios encuentros, ella viajó como tres veces a Uruguay con la nena, la dejaba con la niñera y se veía con él", arrancó la periodista.

Además, Iglesias contó de qué trabaja Ariel Edelman. "Averigué y me dijeron que tenía una inmobiliaria con el hermano. El heredó mucha plata de la familia y tienen este negocio inmobiliario chiquito", explicó sobre el empresario que es íntimo amigo del Pocho Lavezzi.

Jesica Cirio está de novia con el ex de Mica Tinelli: "Re contra millonario"

El día anterior, Fernanda Iglesias explicó quién es Ariel Edelman, la nueva conquista de Jesica Cirio. “ Se siguen en Instagram. Cuando fue todo el lío con Piccirilo, ella se refugió en Uruguay. Así que no perdió el tiempo... Se hace la dolida, pero en realidad se está empomando a este Ariel”, lanzó Fernanda Iglesias.

"Sí, es recontra millonario. Si está con Cirio... salió con la hija de Tinelli. No jodamos. Es empresario, pero no sabemos en qué rubro. O está bien rodeado o tiene mucha plata. Pero que está bien posicionado, está... Jésica Cirio está conociendo a alguien, saliendo, divirtiéndose con un nuevo novio. Se separó hace menos de un mes y ya tiene un nuevo vínculo”, cerró picante la panelista.