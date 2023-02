Silvina Escudero hizo saltar la térmica y provocó un infierno

En esta ocasión, la morocha más sensual usó una micro bikini negra y se encargó de mostrarse muy sexy, jugando con agua y en posiciones tan sensuales que sus seguidores le dijeron de todo en sus redes sociales.

"Es el mejor lomo argentino lo pongas en la dirección que lo pongas", "SOS una diosa, puro fuego", "Un monumento a la belleza", fueron algunos de los comentarios que recibió Silvina Escudero en su posteo en Instagram.

Silvina Escudero mostró su cuerpazo sin anestesia

Silvina Escudero, que ya venía adelantando el verano con picantes posteos bajo el sol, volvió a levantar la temperatura de las redes sociales con su infartante lomazo.

Tras su infernal paso por Punta del Este desde donde aprovechó para protagonizar una sesión de fotos casual de lo más explosiva en bikini arco-iris, Silvina Escudero redobló la apuesta.

Dueña de un cuerpo escultural, Silvina Escudero posó como toda una sirena desde la pileta y si bien acompañó su publicación con un reflexivo mensaje lo cierto es que fue su cuerpazo el que se robó toda la atención de los seguidores.

"No decidas estando dolido. No actúes si no estás convencido... Se los recuerdo para que lo tengan en cuenta. Pensar estas frases nos ayuda para luego no tener consecuencias que no queremos", escribió Silvina Escudero. ¿Deprimida?