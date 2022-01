"Si pasaba, pasaba... era lo que habíamos quedado", la sinceridad brutal de Melina sobre Manuel Urcera

Lejos de negar lo sucedido, la modelo de 29 años dio detalles de cómo inicio su relación con Manuel Urcera y reveló que fue el joven quien la contactó primero.

"Fue a partir de octubre, pero no eran charlas constantes porque yo a él no le escribía. Mucho menos por su situación de él de estar en pareja, pero podíamos llegar a coincidir en Año Nuevo, porque acá es muy común ir a pasarlo a Las Grutas, es una escapada que queda muy cerca".

Habló Melina Eugster, la tercera en discordia entre Nicole Neumann y Urcera: "Él me contactó"

"Si pasaba, pasaba"

"Lo que yo veía cuando estaba con Mica, cuando era más chico, no llegabas ni a sacarte una foto. Si pasaba, pasaba ahora. No sé cómo consiguió mi teléfono, alguien me escribió, me dijo que era Manu", explicó.

"Pero obvio que no se pudo porque tenía toda la gente atrás , su familia y fue imposible. Quedó ahí. Yo no lo vi un mucho menos", siguió sobre el encuentro que no pudo concretarse.

"Solamente era el encuentro, nada más. Tampoco quería que se peleen Manu Urcera y Nicole Neumann ni que esto salga a la luz", cerró Melina Eugster.

Los chats de Manuel Urcera con Melina

Cora Debarbieri leyó las supuestas conversaciones que el piloto habría tenido con una joven mientras estaba de viaje con Nicole Neumann.

“Yo voy por allá en Año Nuevo. Capaz nos podemos ver porque la Navidad la paso en la casa de mis viejos”, comienza diciendo Urcera en su chat.

“Dale, sí. ¿Venís a Sao o a Las Grutas?”, leyó Debarbieri como respuesta de la joven. “Ya hablé con La Séptima para pedirle que la cierren”, respondió Manuel en referencia a un conocido balneario rionegrino.

“Dale, listo. Avisame y coordinamos. Vas a tener a todo el mundo atrás tuyo, pero bueno. En una de esas te podés escapar”, leyó a continuación Cora, haciendo hincapié en el emoji de diablito con cuernitos que acompañaba el mensaje.

Mientras tanto, Nicole Neumann optó por subir fotos junto al piloto y su familia celebrando el cumpleaños de Allegra en un lujoso yate.