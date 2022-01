"Si fuera mala con ella sería una mier...", Marlene Montaner sin filtro sobre Stefi Roitman

Ricky Montaner y Stefi Roitman.jpg

“Hubo un caso positivo de coronavirus de la mejor amiga de Marlene. Y atención con esto. Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi Roitman y Marlene hay tensión”, contaba el periodista Juan Echegoyen en Emparejados, el nuevo programa de Sabrina Rojas y el Tucu López.

“Es más, alguien me contaba y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo ‘hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’”, aseveraba el panelista luego de que Marlene apareciera luciendo una blusa blanca para el casamiento de su hijo.

La palabra de Marlene Montaner

A pocos días del casamiento, Marlene Montaner desmintió estas versiones y fue contundente.

La mujer de Ricardo presentó sus libros en un mega evento y allí habló con Pampito.

"¿Cómo recibió la familia a Stefi y cómo es tu relación con ella?”, le preguntó Pampito a Marlene quien respondió: “No hay manera de que alguien la reciba mal”.

“Leí que decían que nos llevábamos mal y Dios quiera que nunca pase eso ¡Qué vaina tan horrenda!”, expresó.

“Ella es muy linda y la realidad es que si yo fuera mala con ella sería una mier... porque ella no se lo merece”, cerró contundente.

marlene stefi 5.jpg

El clan Montaner presente en la boda

Stefi Roitman y Ricky Montaner recibieron el apoyo incondicional de los hermanos del músico y sus respectivas parejas.

Evaluna Montaner asistió embarazadísima, acompañada por su marido, el cantante colombiano, Camilo. Mau Montaner también dijo presente junto a su mujer quien es intima amiga de Stefi.

En la postal se puede ver a los hombres luciendo de lo más elegante mientras que las mujeres lucieron vestidos verdes, acordes con la decoración del espectacular salón elegido para la fiesta.