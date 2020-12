Shakira, derrapando en redes sociales: el video

En Instagram, posteó un video en el que, sobre la patineta, asegura estar "derrapando" aunque realmente se la ve dominándola muy bien.

Girl Like Me no solo ya tiene su videoclip sino también su desafío viral en Tik Tok. La propia Shakira publica cada posteo de los fans en sus historias y en el Feed de Instagram.

Black Eyed Peas, Shakira - GIRL LIKE ME (Official Music Video)

Además de Shakira, en el material de Black Eyed Peas participaron otros artistas latinos como J Balvin, Becky G, Maluma y Ozuna.

La foto más sexy de Shakira

En estos días de auge de Shakira, sus fans postearon en Instagram una foto super sensual en la que luce su figura en blanco y negro con un vestido corto que deja ver mucha piel.

La imagen fue una de las que recibió más "Me gusta" por parte de los seguidores de la cuenta fan_shakira_off.