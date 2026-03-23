Alarma por el estado de Emilia Mernes en Japón

emilia duki japon Emilia Mernes y Duki en Japón en medio del escándalo con Tini Stoessel.

La conductora de Sálvese Quien Pueda reveló además que el entorno de Emilia Mernes estaría muy preocupado por sus dichos sobre la actitud de Emilia en una fiesta privada de los jugadores de la Selección y que no sabría "cómo callarla" para que no siga saliendo a la luz más información sobre la interna feroz entre Mernes y Tini Stoessel.

¿Qué hizo Emilia Mernes que enfureció a las botineras de la Selección?

Días antes, Yanina explicó de dónde surgió el malestar de Antonela Roccuzzo, Valu Cervantes y otras mujeres con Emilia Mernes.

“Las botineras detestan a Emilia. Cuando los jugadores salen campeones se hace una fiesta con ellos, la familia, las mujeres… una fiesta familiar”, arrancó Yanina sobre el origen del escándalo.

"¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes. A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”, siguió Yanina sobre los gestos de Emilia.

“Ser mirona… provocativa. Era una fiesta familiar. Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa. Y claro, no gustó”, agregó contundente.

emilia fiesta seleccion Las fotos de Emilia Mernes en la fiesta privada de la Selección.

Tras sus revelaciones, las redes estallaron con fotos de la fiesta donde se ve a Emilia Mernes luciendo un total look negro, imposible de pasar desapercibido.