Separación en puerta: Gerard Pique habría engañado a Shakira

Este sería el motivo de la separación entre el futbolista y la cantante que son padre de Milan y Sasha. La información surgió a través de la cuenta de Instagram @chusmeteando1 en donde revela que el ex Barcelona estuvo con otra mujer colombiana.

Uno de los que habló de esta versión fue el podcast Mamarazzis, realizado por las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa: “Lo que me comentan a mí (según sus fuentes) es que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. Me dicen ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia’”, señalaron.

La artista colombiana y el deportista llevan 12 años de relación y fueron padres en dos instancias: en el 2013 con Milan y en el 2015 con Sasha.

Fuerte denuncia contra Shakira

"A Shakira no se la puede mirar, no le podés hacer fotos, no le podés hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo", comenzó explicando la directora a cargo de los actores que hacen de extras en los videoclips de la cantautora denunciando lo complicada que sería la colombiana a la hora de grabar sus videos.

El diálogo fue revelado en Intrusos, el programa conducido por Flor de la V, en donde mostraron estos audios.

"Ella es mandona, un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas y estamos diecisiete horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos". Asimismo, explicó que nadie quiere hacer rodajes con ella por lo complicada que es a la hora de trabajar.

"Si hay alguna que destaca más que ella la echa fuera del rodaje, dijo 'tú no, tú fuera' así señalando con el dedo", disparó.