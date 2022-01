"Sepa que me enloquece": la foto de Florencia Peña que muestra toda "su pasión"

"En instagram con la mano… pero en @divasplayok con… adiviná o mejor pasá por mi perfil y miralo", fue la leyenda que escribió Flor en una foto que posteó en Instagram.

En la imagen se la ve de espalda, vestida con una trasparencia y una tanga y una mano sacándosela. Al mismo tiempo muestra sus tatuajes, uno de ellos con la leyenda "pasión", hecho sobre su cola.

Enojos y halagos por la foto de Flor Peña

Como siempre, hubo muestras de cariño hacia la actriz. "Sepa que me enloquece", fue uno de los tantos comentarios que obtuvo por su belleza. "Cómo siempre toda una diosa divina bellísima", fue otro de los tantos que recibió la actriz que supo ser parte de Casado con Hijos y que fue conductora de Flor de Equipo hasta hace muy poco tiempo.

Sin embargo, hubo otros usuarios que se enojaron con ella y mostraron su molestia.

"No estas aportando mucho al calentamiento global del planeta Flor , postea algo con más contenido, xq después lloramos en cámara cuando nos dicen cosas que no somos . Pero podrías intentar algo nuevo no ? (sic)", expuso una usuaria, aunque le agregó al final un "estás hermosa".

Mientras que otro le respondió: "Para cuando buen contenido en la plataforma? Mostras lo mismo que acá en insta. Eso no vale ni un peso (sic)". Por lo visto, no a todos les gusta el tipo de producción de Flor Peña.