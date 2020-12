¿Se ve pancita? Pampita redobló la apuesta, se grabó en bikini diminuta y llovieron los comentarios

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJEGPySJaCK%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Pampita (@pampitaoficial)

En la última publicación de la modelo, presento parte de su cápsula de bikinis para Cipitria y los comentarios estallaron de conjeturas. Si bien se la ve natural como siempre, los seguidores hicieron sus apuestas y tiraron desde que "esas lolas son de embarazo " hasta "esa pancita o "bebé en puerta". Muchos hicieron hincapié en que la ven con más lolas de lo habitual y concluyeron en que se debe a que estaría embarazada de tres meses.

Ahora, tras esta foto que generó muchas sospechas, Gabriel Olivieri fue consultado por la foto que publicó la revista Gente donde se ve a la modelo con una especie de pancita de embarazo.

"Ella hizo una foto sobre el piano y le hicieron como un bultito de panza. Ella dijo 'eso yo no lo tenía, eso es Photoshop, me hicieron como panza'. Ella dijo 'eso no es mío'”, contó Gabriel sobre su conversación con Pampita.

"¡Me pusieron panza! Igual fueron sutiles”, contó la modelo en su programa.

Sin embargo, pampita volvió a publicar un nuevo video donde se al ve luciendo su marca de bikinis y una vez más los followers no pararon de comentar sobre su supuesta pancita.

"Esa pancita", "Esta embarazada", fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo de la modelo.