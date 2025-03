Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara redobló la apuesta y aprovechó la consulta de un usuario para confirmar que fueron para L-Gante. "Me quedé pensando para quién eran las fotitos que estaban en el carrete. Pura curiosidad” escribió una follower a lo que Wanda respondió, tajante y arrobando a su pareja, Elián “L-Gante” Valenzuela: “@lgante_keloke el destinatario”.

wanda nara lgante selfies.avif ¡Se supo! Para quién eran las selfies de Wanda Nara en topless.

La polémica actitud de Wanda Nara con Lola Latorre: "¡Está loca!"

En medio de todo el Wandagate y los continuos cruces entre Wanda Nara y Yanina Latorre, se sumó una nueva protagonista al conflicto: Lola Latorre.

Fue la misma Lola Latorre quien contó la sorpresiva actitud que tuvo Wanda Nara con ella y no se guardó nada. "Me bloqueó Wanda de vuelta. Yo ya le hablé por audios de mi mamá diciéndole que yo la amaba y que no entiendo por qué me bloqueaba”, arrancó Lola en Rumis.

wanda nara lola latorre.webp

"Me volvió a bloquear pero bueno, claramente tiene un problema. ¿Cómo me va a bloquear a mí? Está loca. Más allá de todo lo que está pasando, ponele que se enojó un día con mi mamá, ¿por qué conmigo?”, siguió cansada por las actitudes de los famosos que se pelean con Yanina Latorre.

“Es es el problema que tiene la gente de relacionarme tanto con mi vieja. Yo ya perdí el rastro porque es un tema que no puedo seguir”, finalizó

Aseguran que la famila de Wanda Nara tiene problemas económicos: "Están pidiendo...".

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi estaría afectando no solo la relación con sus hijos sino el nivel de vida de toda la familia Nara.

En Puro Show hablaron del cambio brutal que está teniendo la familia Nara, en especial Nora Colosimo con la ausencia de Mauro Icardi y su altísima fuente de ingresos.

Fue Angie Balbiani quien reveló la información. “Quiero decir que en la familia Nara se va a empezar a notar la merma económica. ¿Por qué? Porque ya me empezaron a llegar chats de que están pidiendo canje para algunas cositas", lanzó la panelista.

“Parece que están necesitando cosas para la casa. Están pidiendo, a través de una arquitecta, si le pueden dar un par de cortinas y un par de cosas más a Nora", siguió adjuntando el chat del pedido de la madre de Wanda Nara.