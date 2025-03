¡Se supo! Por qué se separaron Ángela Leiva y Chelo Weigandt: "Se pudrió todo"

angela leiva separada.avif Por qué se separaron Ángela Leiva y Chelo Weigandt: "Se pudrió todo".

Además, Facundo Ventura amplió la información y explicó cómo fue la ruptura en su cuenta de Instagram. "Hace una semana que no están juntos. Me cuentan que él cortó la relación por teléfono. El jueves viaja a Buenos Aires y seguramente se junten para ver si es definitivo o solo una crisis pasajera”, detalló el periodista.

El día que Ángela Leiva confesó su romance

Ángela Leiva visitó Intrusos y sin tapujos habló como nunca de su romance con un futbolista compañero de Lionel Messi en el Inter de Miami.

La cantante tropical está de novia con Marcelo Weigandt ex jugador de Boca Juniors y actual defensor del Inter Miami a quien conoció en una fiesta organizada por sus amigos del programa de streaming Un poco de Ruido.

"Fue como invitado. Fue amor a primera vista. Él ya me había hablado por Instagram, pero yo no me acordaba", contó Ángela. "Marcelo es hermoso. Es la antítesis de todos los hombres que he tenido en mi vida. Es un pibe que tiene ángel, tiene algo muy especial", siguió sobre el apasionado romance.

Ángela Leiva impone tendencia con sus looks

Recorriendo diferentes ciudades como invitada del grupo Los Ángeles Azules, Ángela Leiva aprovechó cada uno de sus shows para lucir las tendencias infaltables de la temporada sorprendiendo con cada elección.

Para su performance en Anaheim en California, Ángela Leiva sacó a relucir su faceta más sensual y sexy apostando por la tencia de la mini cinturón ultra XS y ceñida con un llamativo diseño negro repleto de bordados shiny.

angela leiva mini cinturon.jfif

Combinando su ultra mini con crop top al tono y bordados en paillettes de colores, Ángela Leiva resaltó sus curvas y hasta dejó su abdomen a la vista prendiendo fuego el escenario de California.

Días antes, Ángela Torres llegó a San Antonio, Texas, donde llevó un estilo ultra shiny metalizado. Ángela Leiva cautivó a sus fans con un vestido ceñido bordado en paillettes metalizadas color plata con transparencias, escote asimétrico y un impactante moño coquette en el hombro.