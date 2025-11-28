¡Se supo! Qué pasará con los hijos de Morena Rial

jorge rial nietos Jorge Rial reveló cómo están los hijos de Morena Rial.

Además Jorge Rial se refirió a la situación judicial de Morena Rial y qué pasará las próximas semanas. “Tiene los tiempos legales como para cualquier persona común y corriente, sin ningún beneficio, todavía está detenida esperando que haya una resolución de la Cámara”, cerró.

Preocupación por la salud de Morena Rial

El abogado Alejandro Cipolla, visitó el Diario de Mariana se mostró alarmado por la salud y el estado mental de Morena Rial tras más de 50 días tras las rejas.

“Ahora estoy con un problema porque ella está como depresiva. La fui a visitar este fin de semana porque ella está absolutamente sola: no tiene tele, no tiene nada. Cuando se queda sin teléfono, lo único que hace es mirar la pared. Todos los presos tienen teléfonos”, expresó Cipolla.

Además, el letrado se mostró furioso por la falta de atención médica a Morena Rial dentro del penal. No deja que hable por teléfono, lo de las visitas se complica y la pica una araña y no tuvo atención médica”, reveló Cipolla. “No le brindaron atención médica y estuvo toda una noche con fiebre. Pasó el fin de semana esto y no le dieron atención médica. Ahora está bien de salud pero la pasó mal”, siguió furioso.