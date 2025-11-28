Luego de que el abogado de Morena Rial revelara que la joven está atravesando los días más difíciles desde su ingreso al penal de Magdalena, Jorge Rial habló de los hijos de la joven.
¡Se supo! Qué pasará con los hijos de Morena Rial
Jorge Rial rompió el silencio y reveló cómo están sus nietos mientras Morena Rial sigue sin verlos. Todos los detalles
Por primera vez, Jorge Rial reveló cómo están Francesco y Amadeo mientras su madre Morena Rial sigue presa en el penal de Magdalena, cumpliendo casi dos meses desde el día de su detención.
"Los nietos están muy bien, el más chiquito está con Rocío a tres cuadras de casa, antes de ayer pasó todo el día conmigo, estrenamos la pileta, está gordito, hermoso... Están muy bien los dos, están tan lindos, la verdad que por ese lado está todo bien”, explicó el conductor a las cámaras de Intrusos.
Además Jorge Rial se refirió a la situación judicial de Morena Rial y qué pasará las próximas semanas. “Tiene los tiempos legales como para cualquier persona común y corriente, sin ningún beneficio, todavía está detenida esperando que haya una resolución de la Cámara”, cerró.
Preocupación por la salud de Morena Rial
El abogado Alejandro Cipolla, visitó el Diario de Mariana se mostró alarmado por la salud y el estado mental de Morena Rial tras más de 50 días tras las rejas.
“Ahora estoy con un problema porque ella está como depresiva. La fui a visitar este fin de semana porque ella está absolutamente sola: no tiene tele, no tiene nada. Cuando se queda sin teléfono, lo único que hace es mirar la pared. Todos los presos tienen teléfonos”, expresó Cipolla.
Además, el letrado se mostró furioso por la falta de atención médica a Morena Rial dentro del penal. No deja que hable por teléfono, lo de las visitas se complica y la pica una araña y no tuvo atención médica”, reveló Cipolla. “No le brindaron atención médica y estuvo toda una noche con fiebre. Pasó el fin de semana esto y no le dieron atención médica. Ahora está bien de salud pero la pasó mal”, siguió furioso.