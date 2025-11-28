Apareció el video de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos en un boliche

Se viralizó el video más comprometedor de Evangelina Anderson y el youtuber Ian Lucas, en medio de fuertes rumores de romance.
Explosión enlas redes sociales por el video que confirma los rumores sobre Evangelina Anderson e Ian Lucas.
Luego de que trascendiera que Evangelina Anderson e Ian Lucas estarían viviendo días de intensa pasión, las redes estallaron con una grabación de la pareja en un boliche.
En las imágenes que revolucionaron los portales se puede ver a Evangelina Anderson e Ian Lucas hablándose al oído hasta que se besan enfrente de todos los presentes.
Además, el día anterior Luis Ventura fue por más hablando sin tapujos del vínculo entre sus compañeros de reality, Evangelia Anderson e Ian Lucas. “Van a bailar a Caramelo. Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas", dijo en A la Tarde.
Qué pasa entre Ian Lucas y Zaira Nara
Además de haber estado a los besos en la noche porteña, días atrás Evangelina Anderson se retiró del estudio de Telefé con Ian Lucas acompañándola dentro de su auto encendiendo más especulaciones.
A pesar de estar cada vez más cerca de Evangelina, el sitio Primicias Ya reveló que Ian Lucas también estaría seduciendo a Zaira Nara.
"Sin bien ellos son amigos hace un tiempo, él la invitó a Zaira a salir y por ahora ella no aceptó. Tiene la aprobación de Wanda y Maxi López, ellos son los celestinos. Lo de Bauletti es puro verso y lo hacen para para distraer", expresaron desde el círculo íntimo de Ian Lucas.
Semanas antes, Evangelina Anderson fue vinculada sentimentalmente con Leandro Paredes. La top lo desmintió categóricamente y hasta se cruzó con Yanina Latorre, la primera en hablar de su supuesto romance con un hombre casado.
Además, la top fue relacionada con un jugador de futbol mexicano con quien fue vista de compras en un shopping de Monterrey.