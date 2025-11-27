Inicio Farándula Valentina Cervantes
Valentina Cervantes se fue de Masterchef y hundió a Wanda Nara

Valentina Cervantes habló sin filtros de los rumores sobre Wanda Nara y no se guardó nada. Todos los detalles

Qué dijo Valu Cervantes de Wanda Nara tras su salida de Masterchef.

Luego de que saliera a la luz la interna secreta entre Wanda Nara y Valentina Cervantes, la mujer de Enzo Fernández se despidió de Masterchef Celebrity.

Valentina Fernández tomó la decisión de terminar con su participación en el programa para regresar con su marido y sus hijos a Inglaterra.

Tras su desedida, Valu habló con Verónica Lozano y dio detalles explosivos sobre su relación con Wanda Nara. “Creo que después, viendo los tapes, como que hay roces, pero creo que tenemos dos personalidades totalmente opuestas y capaz, eso es lo que genera... Pero yo no tengo ningún problema con ella”, aseguró Cervantes. “La respeto como es, pero somos el yin y el yang. Porque ella capaz me decía algo, yo soy más tranquila, más relajada", dijo sobre sus diferencias con Wanda.

Además, Valentina se refirió a los comportamientos de Wanda Nara en las grabaciones. “Pasa y tira cada pregunta que te querés matar en ese momento. Porque aparte viene cuando faltan cinco minutos… querés terminar el plato”, recordó.

Qué pasó entre Wanda Nara y Valu Cervantes

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre destapó la mala relación que tienen Wanda Nara y Valu Cervantes por un polémico accionar de Wanda.

La conductora aseguró que Wanda Nara le mandó un mensaje a Enzo Fernández y Valu Cervantes no dudó en contárselo a todas sus amigas y mujeres de otros futbolistas.

"Alguna la debe haber cagado, es lógico. Valu dijo: 'Wanda le escribió a Enzo'. Le escribió cuando el pibe paseaba por el barrio, estaban en el mismo country haciendo el veranito”, arrancó Yanina.

wanda valuuu
La feroz interna entre Wanda Nara y Valu Cervantes.

“Le dijo: 'Te vi pasar por el barrio, escribime si querés’. Se la tiró, por ahí el pibe pica, le contesta, le va y se mete, hay jugadores que te contestan", siguió especificando el contenido del mensaje que desató el escándalo.

