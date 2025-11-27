Valentina Cervantes se fue de Masterchef y hundió a Wanda Nara

Además, Valentina se refirió a los comportamientos de Wanda Nara en las grabaciones. “Pasa y tira cada pregunta que te querés matar en ese momento. Porque aparte viene cuando faltan cinco minutos… querés terminar el plato”, recordó.

Qué pasó entre Wanda Nara y Valu Cervantes

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre destapó la mala relación que tienen Wanda Nara y Valu Cervantes por un polémico accionar de Wanda.

La conductora aseguró que Wanda Nara le mandó un mensaje a Enzo Fernández y Valu Cervantes no dudó en contárselo a todas sus amigas y mujeres de otros futbolistas.

"Alguna la debe haber cagado, es lógico. Valu dijo: 'Wanda le escribió a Enzo'. Le escribió cuando el pibe paseaba por el barrio, estaban en el mismo country haciendo el veranito”, arrancó Yanina.

wanda valuuu La feroz interna entre Wanda Nara y Valu Cervantes.

“Le dijo: 'Te vi pasar por el barrio, escribime si querés’. Se la tiró, por ahí el pibe pica, le contesta, le va y se mete, hay jugadores que te contestan", siguió especificando el contenido del mensaje que desató el escándalo.